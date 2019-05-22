تكنولوجيا: من رصد الثلوج لتحديد الأبقار.. هكذا يتم الاعتماد على الطائرات بدون طيار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحوم الطائرات بدون طيار فى ولاية يوتا بالقرب من الانهيارات الجليدية لمشاهدة الثلوج الهائلة، وفي ولاية كارولينا الشمالية، يبحثون عن أعشاش الطيور المهددة بالانقراض، أما فى ولاية كانساس، اقتربت الطائرات بدون طيار من تحديد الأبقار المريضة. تستخدم وكالات النقل العام طائرات بدون طيار فى كل ولاية تقريبًا، وفقًا لمسح حصلت عليه وكالة أسوشيتيد برس قبل صدوره يوم الاثنين. ويُظهر التقرير الصادر عن الرابطة الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل زيادة حادة فى استخدام الطائرات بدون طيار على مدى السنوات القليلة الماضية، مما يعكس تبنى الحكومات لهذه التكنولوجيا بشكل سريع.

في عام 2016، وجدت المجموعة غير الربحية أنه لا توجد وكالة نقل حكومية تستخدم طائرات بدون طيار يوميًا، ولكن الآن وبعد مرور 3 سنوات، تمتلك نحو 36 دولة شهادات معتمدة للطائرات يدون طيار. Advertisements وغالبًا ما تُستخدم الطائرة الصغيرة بدون طيار للقيام بمهام دنيوية، مثل فحص الجسور والطرق، ومع الكاميرات المتطورة والتكنولوجيا الحرارية، يمكنهم اكتشاف الشقوق الصغيرة وتحديد الحفر المحتملة قبل أن تكون مرئية للعين البشرية. ورغم أهميتها تسببت الطائرات بدون طيار بإزعاج للمسئولين على مر السنين، حيث تسببت فى بعض الأحيان فى تعطيل رحلات الطيران، أو إزعاج أولئك الذين يكلفجون لحل مشكلى حرائق الغابات.

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