ارتفاع جديد في الحرارة .. اعرف حالة الطقس اليوم في محافظات ومدن الجمهورية

نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع آخر في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف.
تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر...
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