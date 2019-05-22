شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يحاولون حل لغز تكون المادة المظلمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من أكثر الأسئلة المحيرة لعلم الفلك الحديث هو "مما تتكون المادة المظلمة؟"، هذه المادة التى يعلم العلماء بوجودها بسبب تأثيرها التثاقلي الواضح على كل شيء من المجرات إلى تطور الكون بأسره، ولكن لا يعرفون شيئا عن طبيعتها.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" فإن هذه المادة قد تكون مكونة من نوع من الجسيمات الجديدة الغريبة التى لا تشبه المادة الطبيعية، ولعل أحد الاحتمالات هو أن المادة المظلمة نوع افتراضي من الجسيمات يعرف باسم "الأكسيونات"، ولكن بعد تصوير الثقوب السوداء لأول مرة هل يمكن معرفة مما تتكون هذه المادة الغريبة.

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المادة السوداء

أما عن حقيقة أن هذه المادة مكونة من أكسيونات، فلم تكشف التجارب حتى الآن بشكل مباشر عن وجودها، وهناك مجموعة من الكتل والخصائص المحتملة التي يمكن أن يكون لها أكسيونات، وإذا نظرنا إلى الأكسيونات على أنها مادة مظلمة، فيمكن عمومًا شرح جميع ملاحظات المادة المعتادة، ويمكن أن يفسر ذلك منحنيات الدوران داخل المجرات، وكذلك حركات المجرات داخل مجموعاتها، حيث تم تصنيع هذه المادة بوفرة كافية في بداية الكون.

أما عن علاقة هذه الأكسيونات بالثقب الأسود، فتتمثل فى أنها من الممكن أن تجمع بعضها ببعض بإحكام لتشكيل كرة ضخمة واحدة تبدو في البداية حمرة سوداء تشبه إلى حد كبير الثقب الأسود الهائل، ولن تتفاعل مع الضوء ولكنها تكون هائلة بشكل لا يصدق، وبذلك قد نتمكن من معرفة طبيعة المادة المظلمة ومما تتكون وأين توجد فى المجرات.