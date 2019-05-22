كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Gmail” ترسل تنبيها أمنيا لعدة مستخدمين عن طريق الخطأ

متابعة-سنيار: بعد ظهر أمس الاثنين، أرسل Gmail عن طريق الخطأ تنبيها أمنيا لعدة مستخدمين، لإخبارهم أن جهازا غير معروف قد قام بتسجيل الدخول إلى حسابهم.

عدد المستخدمين المتأثرين غير معروف حاليًا. ولكن وفقا لمسؤول G Suite الذي اختار عدم الكشف عن هويته، كانت المشكلة منتشرة على نطاق واسع، حتى كتابة هذه السطور، ووفقا للمشرف، لازالت Google تحقق في الأمر وقالت إنها حددت سببا محتملاً، رغم أنها لم تحدد المزيد.

إشعار “تسجيل الدخول من جهاز جديد” هو رسالة فظيعة تعني أن شخصا آخر قد سجل الدخول بنجاح إلى حسابك، وقد أبلغ Gmail المستخدمين بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم “على الفور”.

هذه التنبيهات لا تعني بالضرورة أن المتسللين قد وصلوا إلى حساباتهم، لأنها في الواقع ما تصفه Google بأنه “مشكلة في الخدمة”، وهذا يعني نوعا من الخطأ الداخلي الذي تحقق فيه حاليا.

تواصلت Mashable مع Google لمعرفة المزيد حول نطاق هذه المشكلة، وما الذي يمكن أن يكون وراءها.

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وقد أخبر المسؤول Mashable أن Google قد أصدرت إخطارا على لوحة القيادة لمشرفيها حول المشكلة، وهذا يعني عادة أن المشكلة واسعة الانتشار.

جدير بالذكر أن Google أصدرت تحديثا، وقالت أنها حددت سبب المشكلة.