واشار المركز الى ان "الصفحة نشرت الخميس 9 ايار 2019 بوست وقامت بتمويله ووجهته للعراق فقط، وفيه تقول "سأقوم بتقديم مساعدات مالية … وعلى كل شخص يحتاج دعم مادي ومساعدة مالية التواصل معي في (الخاص)" ثم يطلبون، بعد ان يُراسلهم الشخص، الاتصال برقم هاتف دولي من دولة مجاورة، لتبدأ عملية الخداع والغش".
واوضح المركز ان "هنالك اشخاصا يقفون وراء انشاء مثل هذه النوع من الصفحات، اذ يستعملون اسماء شيوخ ونساء من الاسرة الحاكمة في الامارات من اجل ايهام مستخدمي الفيسبوك وخداعهم ، كما نبه الزملاء في صفحة (التقنية من اجل السلام) العام الماضي على صفحة مشابهة لهذه الصفحة، ومع ذلك عادت من جديد هذه السنة وبالاسلوب نفسه، وبصفحة جديدة مما اقتضى التنويه".
كانت هذه تفاصيل خبر صفحة مزيفة باسم حاكم دبي تحتال على العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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