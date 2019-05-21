صفحة مزيفة باسم حاكم دبي تحتال على العراقيين

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الصفحة تم انشاؤها في الثاني من شباط عام 2019 ، وتم تغيير عنوانها من الصفحه الرسميه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم‎ الى الاسم الحالي المذكور اعلاه، وكل هذه الاخطاء اللغوية دليل اخر على مستوى من يقف ورائها".واشار المركز الى ان "الصفحة نشرت الخميس 9 ايار 2019 بوست وقامت بتمويله ووجهته للعراق فقط، وفيه تقول "سأقوم بتقديم مساعدات مالية … وعلى كل شخص يحتاج دعم مادي ومساعدة مالية التواصل معي في (الخاص)" ثم يطلبون، بعد ان يُراسلهم الشخص، الاتصال برقم هاتف دولي من دولة مجاورة، لتبدأ عملية الخداع والغش".

واوضح المركز ان "هنالك اشخاصا يقفون وراء انشاء مثل هذه النوع من الصفحات، اذ يستعملون اسماء شيوخ ونساء من الاسرة الحاكمة في الامارات من اجل ايهام مستخدمي الفيسبوك وخداعهم ، كما نبه الزملاء في صفحة (التقنية من اجل السلام) العام الماضي على صفحة مشابهة لهذه الصفحة، ومع ذلك عادت من جديد هذه السنة وبالاسلوب نفسه، وبصفحة جديدة مما اقتضى التنويه".

