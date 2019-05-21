نصائح هامة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال موجة الحر

مصراوي
تشهد مصر هذه الأيام موجة حر شديدة، هي الأقوى منذ بداية موسم الصيف لهذا العام، إذ ترتفع درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء، وتصل ذروتها الخميس من الأسبوع الجاري.
وتمثل موجة الحر الشديدة الإعياء والتعب لكثير من الأشخاص في ساعات النهار من أيام رمضان، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
ومن جانبه، وجه الدكتور طارق يوسف، أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة عين الشمس، في تصريحات لـ"مصراوي" عدة نصائح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والأطفال، خلال موجة الحر الشديدة قبل النزول من...
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