الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

مصراوي

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر على مدار اليوم الثلاثاء والأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 45 الجمعة المقبل.

وأضاف شاهين - في تصريح لمصراوي- أننا قد نشهد نشاطًا نسبيًا للرياح بحلول المساء إلا أن ارتفاع درجات الحرارة الصغرى عن المعدل الطبيعي سيحول دون الشعور بتحسن الطقس.

ولفت شاهين، إلى أنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد بحلول السبت، مشيرًا إلى أنه من المبكر توقع قيم انخفاض الحرارة.

وأكد...