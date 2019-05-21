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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان ماتوقعش فى الفخ.. هكذا يتم معرفة كلمات السر وسرقة الحسابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم عدم وجود طريقة مضمونة لتخمين كلمة المرور، إلا أن هناك العديد من الطرق التى يمكن أن تقودك لمعرفة كلمة المرور للحساب الذى ترغب فيه، ويقدم موقع "ويكى هاو" بعض الطرق التى تساعدك على تخمين كلمات السر..
الكلمات الأكثر شيوعا:
يتم إصدار قائمة بكلمات المرور الـ25 الأكثر شيوعا، والتى تعد الأسهل للتخمين وبالتالى يصبح من السهل اختراق مستخدميها، ومن الكلمات الاكثر شيوعا هذا العام..
12345678
abc123
qwerty
monkey
letmein
dragon
111111
baseball
iloveyou
trustno1
1234567
sunshine
master
123123
welcome
shadow
Ashley
football
Jesus
Michael
ninja
mypassword
password1
الأسماء الشخصية:
يستخدم الكثير من الأشخاص لأسماء أقاربه أو أحبابه ككلمات سر، إذ سيتم الاعتماد فى الكثير من الأحيان على اسم الشخصية المهمة فى حياة المستخدم أو الزوج، جنبا إلى جنب أسماء الأشقاء واسم حيوان مفضل واسم لاعب رياضى مفضل.
الهوايات والاهتمامات:
يمكن أيضا تخمين كلمة المرور من خلال التفكير فى هوايات الشخص أو اهتماماته، مثل رياضته المفضل، اسم برنامج تليفزيونى مفضل.
الأرقام المهمة:
يستخدم عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الأرقام فى تحديد كلمة المرور الخاصة بهم، مما يشير إلى التاريخ أو رقم الحظ، وهناك مجموعة منهم يضيفوا رقم الحظ بعد الكلمة المقربة له فى تحديد كلمة المرور، مثل تخمين تاريخ عيد الميلاد، رقم العمارة الذى يسكن فيها لتكون جزء من كلمة المرور، سنة التخرج من الجامعة.
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