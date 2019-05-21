علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رئيس Huawei يتحدى الولايات المتحدة وفيس بوك ينشئ خرائط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت متابعا جيدا لقطاع التكنولوجيا والفضاء، وتهوى معرفة كل جديد يحدث حول العالم، وأهم وأبرز الأخبار والقضايا التى تشغل العالم، يمكن الحصاد التالى مساعدتك، إذ يجمع أهم ما حدث على مدار اليوم، وأبرز الابتكارات والاختراعات التى سلطت المواقع العالمية الضوء عليها.

 

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