تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رئيس Huawei يتحدى الولايات المتحدة وفيس بوك ينشئ خرائط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت متابعا جيدا لقطاع التكنولوجيا والفضاء، وتهوى معرفة كل جديد يحدث حول العالم، وأهم وأبرز الأخبار والقضايا التى تشغل العالم، يمكن الحصاد التالى مساعدتك، إذ يجمع أهم ما حدث على مدار اليوم، وأبرز الابتكارات والاختراعات التى سلطت المواقع العالمية الضوء عليها. هل سيعيش رواد الفضاء داخل كهوف على سطح القمر؟.. ناسا تجيب ولاية تكساس الأمريكية تحظر كاميرات الضوء الأحمر بإشارات المرور العلماء يتوقعون عواقب "كارثية" لارتفاع مستوى سطح البحر لأكثر من 2 متر فيس بوك ينشئ خرائط جديدة للمساعدة فى مكافحة تفشى الأمراض اختراق منتدى تابع لهاكرز متخصصين فى سرقة بيانات وحسابات مستخدمى الانترنت Advertisements علماء يكتشفون دليلا جديدا يثبت وجود محيط بكوكب بلوتو "كلنا بنغلط".. تعرف على قواعد مارك زوكربيرج الـ10 لتحقيق النجاح لو مش متابع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. اعرف إزاى هتأثر عليك رئيس Huawei : الإجراءات الأمريكية لن تؤثر على شركتنا ومستعدون للحظر هكذا التقط القمر الصناعى المصرى أول فيديو 4k فى العالم

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