شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طلاب بجامعة أمريكية يبتكرون روبوت كلب يمكنه القفز والرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر فريق من الطلاب كلب آلى يمكنه الرقص والقيام والسير وأطلقوا عليه اسم "Doggo" ، إذ تم تطويره بهدف تشجيع الأخرين على ابتكار نسخ مماثلة، لذا نشر الفريق تصميماته على الانترنت، لتشجيع الشباب على صنع روبوتاتهم الخاصة.

وقال الطلاب:"نحن نعمل على هذا الروبوت منذ عام ونصف وأطلقنا عليه اسم "ستانفورد دوجو، وشكله رباعى يشبه الصندوق ويمكنه القفز".





وأوضح "ناثان كاو" أحد أعضاء الفريق القائم على الروبوت، قائلا: "ركزنا على التكلفة القليلة عند تطوير الروبوت، وذلك لتشجيع الشباب على تطوير ابتكارات واختراعات دون النظر إلى التكلفة، حيث استطعنا تطوير الروبوت "دوجو" بأقل من 3000 دولار، وتشمل هذه التكلفة التصنيع والشحن، حيث تم شراء أغلب القطع عبر الانترنت".

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وأضاف: "تم تصميم الروبوت ذو الأربعة أرجل للتنقل عبر التضاريس المختلفة بمساعدة المحركات التى تستشعر القوى الخارجية، وتحدد مقدار القوة والعزم التى يجب أن تستخدمه، ويأتى المحرك بسرعة 8000 مرة فى الثانية".





وقالت "ناتالى فيرانتى"، 19 عام، أحد أعضاء الفريق القائم على تصنيع الروبوت: "لقد مر عامان تقريبا منذ أن كانت لدينا فكرة صنع روبوت بأربعة أطراف.