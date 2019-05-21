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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن اللون الأحمر المتدرج لهاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس، حيث يظهر اللون المتدرج الأحمر بنفس درجة اللون التي جاء بها هاتف iPhone XR هذا العام.
قدمت العملاق الكوري كلاً من هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس بألوان الأبيض والأسود إلى جانب اللون الأخضر مع تصميم من السيراميك بلوني الأسود والأبيض، إلا أن أحدث التسريبات المصورة تؤكد على خطط سامسونج لإطلاق لون أحمر متدرج كإختيار جديد لكلا الهاتفين.
ولقد أشار التقرير الذي نشر اليوم إلى أن سامسونج تستعد قريباً لإطلاق اللون الأحمر المتدرج لكلاً من هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10، والذي يحاكي أيضاً اللون الأحمر الذي قدم من سامسونج في هاتفي Galaxy S9 وGalaxy S9 بلس.
وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيأتي بنفس مستوى تسعير الألوان الأخرى من الهواتف، أيضاً ينضم اللون الأحمر المتدرج للإصدار الخاص بالألعاب الأولمية الذي أعلن عنه من سامسونج مؤخراً Galaxy S10 + Olympic Games، والذي ينطلق بشعار الألعاب الأولمبية في الجهة الخلفية، كما يتوفر لاحقاً في طوكيو.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس باللون الأحمر المتدرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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