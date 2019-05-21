سيتمكن ملاك هواتف Samsung Galaxy من الوصول إلى قوائم الطعام السرية

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت القوائم السرية في المطاعم شائعة إلى حد ما، حيث تحتوي عادة على أطباق قد لا يعرفها الكثير من الناس، وفي بعض الحالات، قد تكون في الواقع لذيذة أكثر مما يتم تقديمه للجمهور. قد يكون من الممتع معرفة عناصر القائمة السرية هذه، ويبدو أنه إذا كنت واحدًا من ملاك Galaxy، فسوف تتمكن من الوصول إلى بعضها.

أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن شراكتها مع أربع سلاس مطاعم في المملكة المتحدة حيث ستتيح لك الوصول إلى قائمة سرية ولكن فقط إذا كنت تملك هاتف من نوع Galaxy. تشمل هذه المطاعم Bill’s و The Breakfast Club و Patty & Bun و Pizza Pilgrims، وإذا كنت تملك هاتف Galaxy، فسوف تحتاج للذهاب إلى موقع سامسونج على شبكة الإنترنت وإجراء مسح للكود على الطاولة، وسيتم بعد ذلك إظهار الطبق.

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لن ينجح الأمر إذا كنت تستخدم هواتف ذكية غير تابعة لشركة سامسونج، ولكننا نفترض بأنه لا يوجد ما يمنع ملاك Galaxy من طلب الطعام نيابة عن أصدقائهم، أليس كذلك؟ لسنا متأكدين من المدة التي يتوقع أن يستمر فيها هذا العرض الترويجي، ولكن يبدو أنه يمثل طريقة رائعة للغاية للإستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وبالطبع، نشك في أن الوصول إلى القائمة السرية سيكون كافيًا لإقناع الناس بإقتناء هواتف Galaxy، ولكن إذا كنت تملك هاتف Galaxy وتعيش في المملكة المتحدة، فقد يكون من المفيد التحقق من ذلك إذا كنت ترغب في تجربة أشياء جديدة.