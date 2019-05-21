شركة جوجل تسحب القابس عن أغطية Google Pixel الواقية القابلة للتخصيص

فاطمة أيت طالب - دبي - في الغالب، تقوم الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتقديم أغطيتها الواقية الرسمية ليتم إستخدامها مع هواتفها الذكية. قامت شركة جوجل بشيء مماثل مع هواتف Nexus و Google Pixel من خلال برنامج ” My Case ” الذي يتيح للمستخدمين تخصيص أغطيتهم الواقية من أجل أجهزتهم.

لسوء الحظ، يبدو أن هذا البرنامج لم يعد متوفرًا. ووفقا لموقع 9to5Google، فقد إكتشف أنه عندما قامت شركة جوجل بإطلاق الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، قامت الشركة أيضًا بإلغاء أغطيتها الواقية المخصصة. لا تزال شركة جوجل تقدم أغطيتها الواقية الرسمية لهواتفها الذكية، ولكن إذا كنت تريد تخصيصها، فسوف تحتاج إلى البحث في مكان آخر.

وبالنسبة لأولئك الذين يسمعون عن هذا للمرة الأولى، فقد كان برنامج My Case هو المكان الذي يمكن فيه للعملاء تخصيص الأغطية الواقية الخاصة بهم من أجل هواتف جوجل الخاصة بهم. كل ما كانوا يحتجون إليه هو رفع صورة إلى جوجل وموائمتها مع القالب، وشرائه ليتم إرساله إليهم بعد ذلك.

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لقد كانت طريقة ممتعة لإنشاء أغطية واقية خاصة وفريدة للهواتف الذكية، وبالتالي فمن المؤسف أن نسمع الآن بأن هذه الخدمة لم تعد متوفرة. لم تعلق شركة جوجل بشكل رسمي بعد على ذلك، ولكن إذا كان لنا أن نخمن، فنحن نعتقد بأنه لا يتم إستخدام هذه الخدمة من قبل عدد كافٍ من العملاء لتبرير الإبقاء عليها.