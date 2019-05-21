الهاتف Redmi K20 سيملك القدرة على تصوير الفيديوهات البطيئة بمعدل 960fps

فاطمة أيت طالب - دبي -

بعدما حصلنا على تأكيد بأن الهاتف Redmi K20 الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi سيضم كاميرا أساسية تأتي مع المستشعر Sony IMX586 الذي يمتاز بدقة 48 ميغابكسل، فقد قام المدير العام للعلامة التجارية الصينية، السيد Lu Weibing كذلك الآن بالتشويق لقدرة على الهاتف Redmi K20 على إلتقاط الفيديوهات البطيئة.

ستتمكن الكاميرا الأساسية للهاتف Redmi K20 من تصوير مقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية بفضل المعالج Snapdragon 855 القوي والمستشعر المتطور. وجدير بالذكر أنه تم إستخدام المستشعر Sony IMX586 في العديد من الهواتف الذكية الرائدة مثل Xiaomi Mi9 و OnePlus 7 Pro و Oppo Reno 5G، ولكن أداء الكاميرا في هذه الهواتف الذكية ليس متساويًا، لذلك سيكون من المثير للإهتمام معرفة كيف سيكون أداء كاميرا الهاتف Redmi K20.

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من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi K20 في اليوم 28 من شهر مايو الجاري، وهناك إحتمال أن يتم أيضًا الكشف عن الهاتف Redmi K20 Pro في هذا اليوم مع مواصفات تقنية أفضل. لذلك، ترقبوا تغطيتنا لحدث الإعلان الرسمي عن الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro يوم الثلاثاء المقبل.