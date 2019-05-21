شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتسبب ذوبان صفائح الجليد فى دمار كوكب الأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يعد ذوبان الجليد المستمر بسبب تغير المناخ تهديدا لكوكب الأرض؟ حيث يترتب على ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند والقطب الجنوبي ارتفاع مستوى سطح البحر، الذى يؤكد العلماء أنه يمثل تهديدًا كبيرًا للمجتمعات الساحلية والنظم الإيكولوجية.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys" فتعتمد الاستراتيجيات للتخفيف من الآثار المحتملة والتخطيط لها استخدام تقنية تسمى (SEJ)، حيث طلب فريق دولى من العلماء بقيادة جامعة بريستول، من 22 خبيرًا تقدير النطاقات المعقولة لارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل نتيجة للذوبان المتوقع لكل من جرينلاند والصفائح الجليدية فى أنتاركتيكا وشرق أنتاركتيكا تحت سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة العالمية في المستقبل.

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ويتم نشر النتائج التي توصلوا إليها هذا الأسبوع في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، حيث أسفرت توقعات SLR العالمية الكلية عن أن حدوث ارتفاع في مستوى سطح البحر العالمي يمكن أن يؤدي إلى خسارة مساحات قدرها 1.79 مليون كيلومتر مربع، بما في ذلك مناطق حرجة لإنتاج الغذاء، ونزوح محتمل لأشخاص يعيشون فى المناطق الساحلية يصل عددهم إلى 187 مليون شخص.

وهو ما يشير إلى مستوى الخسائر التى قد تحدث من جراء ذوبان الجليد فى المستقبل القريب، وكيف ستجعل الحياة على كوكب الأرض صعبة للعديد، وذلك بجانب الآثار الجانبية الأخرى المترتبة على آثار ارتفاع منسوب المياه.