شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتحل المشكلة وتوفر فلوس.. رؤية جديدة لمواجهة أزمة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من المحاولات حاليا لحل مشكلة تغير المناخ، ولعل من بينها عملية بسيطة نسبيًا يمكنها أن تغير اتجاه تغير المناخ مع تحقيق أرباح أيضًا، وذلك وفقا لورقة بحثية جديدة بقيادة جامعة ستانفورد تسلط الضوء على حل يتمثل فى تحويل أحد غازات الاحتباس الحراري إلى آخر.

وفقا لما ذكره موقع "phys" تصف الدراسة، التى نُشرت في مجلة Nature Sustainabilityon، عملية محتملة لتحويل غاز الميثان شديد الفعالية الذى يعد من الغازات الدفيئة إلى ثانى أكسيد الكربون، والذى يعد غازا أقل فعالية للاحتباس الحراري.

قد تبدو فكرة الإطلاق المتعمد لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مفاجئة، لكن المؤلفين يؤكدون أن مبادلة الميثان بثاني أكسيد الكربون هي فائدة مهمة للمناخ.

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حل تغير المناخ

وقال المؤلف الرئيسي روب جاكسون: "إذا كانت هذه التكنولوجيا مثالية، فإنها يمكن أن تعيد الأجواء إلى تركيزات سابقة من الميثان كانت أقل".

وقال كريس فيلد مدير معهد ستانفورد وودز للبيئة في معهد ستانفورد وودز للبيئة، أحد المشاركين في الدراسة: "البديل هو تعويض هذه الانبعاثات عن طريق إزالة الميثان، لذلك لا يكون هناك تأثير على ارتفاع درجة حرارة الجو".

وقد تكون عملية تحويل الميثان إلى ثاني أكسيد الكربون مربحة، فإن كل طن من الميثان الذي تم إزالته من الغلاف الجوي قد يزيد قيمته الربحية عن 12000 دولار، ويجادل الباحثون بأن طريقة تحويل غاز دفيئة أكثر ضررًا إلى غاز أقل فعالية يمكن أن تنطبق أيضًا على غازات الدفيئة الأخرى.