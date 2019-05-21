شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيس بوك يرسل بيانات مستخدميه دون إذنهم لشركات الاتصالات والهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن فيس بوك يقوم بإرسال البيانات الشخصية الخاصة بمستخدميه إلى مزودى الشبكات ومصنعى الهواتف، على أمل أن يشتروا الإعلانات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أعطى فيس بوك مرارًا وتكرارًا بيانات مستخدميه لحوالى 100 شركة شريكة فى 50 دولة، إلا أنه يزعم أن مشاركة البيانات تشكل ذراعًا لبرنامج أوسع يركز على تحسين اتصال الشبكة.

لكن البيانات "المجهولة" التى تم جمعها بواسطة فيس بوك تحتوى على قدر كبير من التفاصيل الشخصية، بما فى ذلك التركيبة السكانية للمستخدم ومواصفات الجهاز والاهتمامات الشخصية واستخدام الفيديو والمعلومات الخاصة بالأصدقاء، إذ قيل أن هذه البيانات قد استخدمها بنشاط لمساعدة الشركات الشريكة على استهداف الإعلانات.

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وتشير التقارير إلى أن البيانات التى يشاركها موقع فيس بوك تتضمن معلومات تقنية حول أجهزة المستخدم و Wi-Fi أو استخدام شبكة الهاتف المحمول، فضلاً عن اهتمامات المستخدمين والمواقع السابقة.