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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألمانية تجرى أول رحلة للتاكسى الطائر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Lilium الألمانية لصناعة السيارات عن بدء أول رحلة تجريبية للتاكسى الطائر ذى الخمسة مقاعد الكاملة، بعد أن أجرت الشركة رحلة تجريبية غير مأهولة لنظام الإقلاع والهبوط العمودى "VTOL" فى وقت سابق من هذا الشهر.
وتعد تجربة التاكسى الطائر هى الأحدث فى سلسلة الاختبارات الناجحة من مختلف الشركات فى صناعة الطائرات، مما يؤكد أننا على وشك رؤية السيارات التى تحلق فى السماء قريبا.
ووفقا لما صرحت به الشركة التكنولوجية فإن تاكسى الطائر سيسمح للمستخدمين بالسفر من لندن إلى مانشستر فى أقل من ساعة.
وتأتى طائرة Lilium الحالية بتصميم بسيط نسبيا بدون ذيل أو مراوح أو تروس، فضلا عن تصنيعها من مواد صديقة للركاب.
ويأمل فريق الشركة امتلاك أسطول من التاكسى الطائر بحلول عام 2025، مما يوفر خدمة توصيل للركاب، حيث يقوم الركاب بحجز سيارة أجرة من المنصة الإلكترونية لنقلهم فى رحلات قصيرة.
وقال "ريمو جربر" كبير مسئولى شركة Lilium: "كنا نعمل على هذا الاختبار على مدار العشرين شهرا الماضية، خاصة اختبارات الاقلاع والهبوط، ثم اختبرنا برنامج الطيران التجريبى للحصول على شهادة".
لم يحدد "ريمو" أى تفاصيل حول قدرة ووزن الطائرة ولكنه أصر فى النهاية أنها ستكون قادرة على حمل خمسة ركاب وطيار.
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