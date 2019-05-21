تكنولوجيا: vivo تعقد مؤتمر في 24 من مايو لكشف النقاب عن هاتف vivo Z5x

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني vivo موعد لعقد مؤتمرها القادم في 24 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف vivo Z5x الذي جاء في الكثير من التسريبات خلال الفترة الماضية.

رصد هاتف vivo Z5x في قوائم JD.com خلال الفترة الماضية مع صور تكشف عن تصميم الهاتف، حيث يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة الذي يأتي في الجانب الأيسر العلوي من الشاشة مع إطارات نحيفة جداً في محيط الشاشة.

وفي تصميم الجهة الخلفية يأتي هاتف vivo Z5x بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مميزة بتصميم رأسي في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة إلى جانب الكاميرة الخلفية.

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ويضم هاتف vivo Z5x مساعد إفتراضي يعرف ب Jovi، كما يأتي بمدخل للسماعات مع منفذ USB في أسفل الهاتف، أيضاً من المقرر أن يتوفو الهاتف بلوني الأسود Extreme Night وPhantom، مع 4 نماذج بتكوينات مختلفة بين نموذج مميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ونموذج 6 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت، وأخر بذاكرة عشوائية 6 مع سعة 128 جيجا بايت، ويأتي أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

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