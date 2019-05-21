الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 20 Pro مع أربع كاميرات في الخلف، وشاشة مزودة بثقب

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 20، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei كذلك الآن بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الحقيقي لهذا العام والذي يحمل إسم Honor 20 Pro في الحدث الذي عقدته للتو بالعاصمة البريطانية لندن.

تتميز الكاميرا الرئيسية في الهاتف Honor 20 Pro بأسرع فتحة على الإطلاق في سوق كاميرات الهواتف الذكية، فهي تضم تضم عدسة بفتحة 1.4. هذه الفتحة تسمح بمرور ضوء أكبر بنسبة 60 في المئة مقارنة مع فتحة 1.8 إتجاه المستشعر Sony IMX586 الذي يمتاز بدقة 48 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الكاميرا تمتاز بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS وبتقنية التثبيت الإلكتروني للصورة EIS على حد سواء.

الهاتف Honor 20 Pro يضم كذلك كاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل توفر تقريب بصري يبلغ 3 أضعاف وتقريب هجين يصل إلى خمسة أضعاف. تحتوي هذه الكاميرا أيضًا على تقنية تثبيت الصورة OIS، وهذا أمر ضروري لتصوير الأشياء البعيدة أو إلتقاط الصور في البيئات المنخفضة الإضاءة. إذا كنت تريد تصوير شيء قريب، فهناك كاميرا Macro مخصصة لهذا الغرض تمتاز بدقة 2 ميغابكسل، وهي مصممة لإلتقاط الصور من مسافة 4 سنتمتر. أخيرًا، هناك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل، وهي الكاميرا التي تمتاز بزاوية مشاهدة تبلغ 117 درجة.

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بفضل الذكاء الإصطناعي ومعالج الصور، يستطيع الهاتف Honor 20 Pro من خلال الوضع AIS Super Night Mode إلتقاط عدة صور في نفس الوقت بسرعة ودمجها معًا للحصول على صورة واحدة عالية الجودة في البيئات المنخفضة الإضاءة. الوضع 48MP AI Ultra Clarity Mode يقوم أيضًا بنفس الأمر في وضح النهار.

وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية الموجودة في الثقب المتواجد في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، فهي تمتاز بدقة 32 ميغابكسل. وعلى ذكر الشاشة، فهي تمتاز بحجم 6.26 إنش وبدقة +FullHD. وكما هو الحال مع الهاتف Honor 20، فالهاتف Honor 20 Pro يفتقد بدوره لمنفذ السماعات 3.5mm، ولكنه يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الجانب مع العلم بأنه يضم كذلك خاصية التعرف على الوجه لفتح الهاتف.

وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Honor 20 Pro يضم كذلك المعالج HiSilicon Kirin 980، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، وهو ما يعني شحن 50 في المئة من هذه البطارية في غضون نصف ساعة تقريبًا.

عمومًا، الهاتف Honor 20 Pro سيصل قريبًا إلى الأسواق بسعر 600 يورو.