جوجل تقوم بتتبع الأشياء التي تقوم بشرائها عبر الإنترنت

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد إشترينا جميعًا الأشياء عبر الإنترنت من قبل، ولكن يبدو أنك حتى لو لم تقم بشرائها مباشرة من جوجل أو من خلال جوجل، فيبدو أن الشركة تدرك جيدًا الأشياء التي تشتريها عبر الإنترنت. هذا بفضل إستخدام الإيصالات الرقمية التي يتم إرسالها عادة إلى عنوان بريدك الإلكتروني. إذا كنت تستخدم Gmail، فهذه هي الطريقة التي تقوم الشركة بتتبعك من خلالها.

هذا في الواقع ليس جديدًا ولم يتم تسليط الضوء عليه إلا عندما كشف تقرير من CNBC عن وجود صفحة في حسابك على Google تدعى “مشتريات”. يمكنك إلقاء نظرة عليها هنا حيث يمكنك حسب مدى عمر حسابك في Google تتبع مشترياتك منذ يوم إنشاء حسابك. في حالة CNBC، وجدوا القائمة تشمل الأشياء التي تم شراؤها منذ العام 2013.

دافعت شركة جوجل منذ ذلك الحين عن هذه الصفحة في بيان أدلت به إلى CNBC، حيث قال متحدث بإسم الشركة : ” لمساعدتك في عرض وتتبع مشترياتك وحجوزاتك واشتراكاتك بسهولة في مكان واحد، أنشأنا وجهة خاصة لا يمكن لأحد رؤيتها سوى أنت. يمكنك حذف هذه المعلومات في أي وقت. لا نستخدم أي معلومات من رسائل Gmail الخاصة بك لعرض الإعلانات لك، ويشمل ذلك إيصالات البريد الإلكتروني والتأكيدات التي تظهر على صفحة الشراء Purchase “.

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لسوء الحظ، كما إكتشف موقع CNBC، فإن محاولة حذف سجل الشراء يعني أيضًا حذف الرسائل الإلكترونية، وهو أمر غير مرغوب فيه في بعض الحالات لأن بعض المستخدمين قد يرغبون في الإحتفاظ بنسخة من الرسائل الإلكترونية للرجوع إليها في المستقبل.