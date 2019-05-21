الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 20 مع مواصفات راقية، بما في ذلك أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 20 في المؤتمر الذي عقدته للتو بالعاصمة البريطانية لندن. هذا الهاتف لا يوفر التقريب البصري الهجين البالغ 5x على عكس Honor 20 Pro، ولكنه لا يزال يوفر العديد من الميزات الرائعة.

الهاتف Honor 20 الجديد يضم معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 980، وسيكون متوفرًا مع ما يصل إلى 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأنه يمكن زيادة الذاكرة الداخلية بإستخدام بطاقة Nano Memory في المنفذ الثاني للشريحة SIM. وبالنسبة لشاشة الهاتف Honor 20، فهي تمتاز بقطر 6.26 إنش وبدقة +FullHD.

الكاميرا الأساسية في الواجهة الخلفية للهاتف Honor 20 تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8. وبالنسبة للكاميرا الثانية في الخلف، فهي تضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية، في حين تضم الكاميرا الثالثة مستشعر من نوع Macro بدقة 2 ميغابكسل، وتعمل الكاميرا الرابعة على إستشعار معلومات العمق. وتم إرفاق هذه الكاميرات الثلاثة بفلاش LED مزدوج وبليزر التركيز التلقائي. أما بخصوص الكاميرا الأمامية التي تم وضعها في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، فهي تضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل.

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الهاتف Honor 20 مغطى بالزجاج من الأمام والخلف، ولكنه يفتقر إلى تقنية الشحن اللاسلكي. تقنية الشحن بسرعة 40 واط محجوزة للهاتف Huawei P30 Pro، ولكن لا يزال الهاتف Honor 20 قادر على شحن بطاريته التي تبلغ سعتها 3750mAh بسرعة 22.5 واط، وهذا ما يعني شحن 50 في المئة من البطارية في غضون 30 دقيقة فقط.

في حين يتفقر الهاتف Honor 20 Pro لمنفذ السماعات 3.5mm، فقد قررت شركة Huawei عدم تضمين هذا المنفذ في الهاتف Honor 20 كذلك. وبغض النظر عن منفذ السماعات، فهذا الهاتف يدعم كذلك Wi-Fi a/b/g/n/ac و Dual GPS و Bluetouth 5.

عمومًا، الهاتف Honor 20 سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق المتدرج. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فهو سيكلف 500 يورو في أوروبا، ونحو 400 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.