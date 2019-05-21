الهاتف Realme 3 Pro سيصل رسميًا إلى أوروبا في الأسبوع الأول من الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، فقد أعلنت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo اليوم أنها ستقوم بعرض الهاتف Realme 3 Pro للبيع في عدد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا إبتداء من 5 يونيو من خلال متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت. وتجدر الإشارة إلى أن العلامة التجارية الصينية Realme بدأت أعمالها في الهند، ولكنها شقت طريقها بعد ذلك إلى الصين، والآن إلى أوروبا. وبالتأكيد، نحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت Realme جلب هواتفها الذكية إلى المزيد من المناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيتم عرض الهاتف Realme 3 Pro للبيع في أوروبا باللون الأزرق والأرجواني، وبسعر 199 يورو لنسخة 4GB/64GB في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وبسعر 249 يورو لنسخة 6GB/128GB في نفس المناطق. وعندما يتعلق الأمر بالمملكة المتحدة، فسوف يكلف الهاتف Realme 3 Pro هناك نحو 175 جنيه إسترليني لنسخة 4GB/64GB، ونحو 219 جنيه إسترليني لنسخة 6GB/128GB.

للتذكير، الهاتف Realme 3 Pro يضم شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4045mAh تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

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وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Realme 3 Pro يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية مع العلم بأنه تم تدعيم هذه الكاميرا بالعديد من الميزات مثل Chroma Boost و Nightscape Mode. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.0.