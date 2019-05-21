Redmi تكشف أخيرًا عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Redmi K20، وتؤكد قدومه مع كاميرا بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا العديد من التسريبات والشائعات حول الهاتف Redmi K20 في الأونة الأخيرة، ولكن هناك ضوء في نهاية النفق. في الواقع، لقد تأكد اليوم أن العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi K20 في اليوم 28 من شهر مايو الجاري بعدما كشفت عن ذلك في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. ووفقا لما تم نشره في الأسبوع الماضي، فهذا الهاتف سيضم كاميرا بدقة 48 ميغابكسل، وهذا ما تم تأكيده الآن من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun عندما ذكر أن الكاميرا الأساسية للهاتف Redmi K20 ستضم المستشعر Sony IMX586.

تعول العلامة التجارية الصينية Redmi على المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم والكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل لجعل الهاتف Redmi K20 يدخل في منافسة مباشرة مع الهواتف الرائدة في السوق حاليًا مع العلم بأن الشركة الصينية إدعت بالفعل أن هاتفها الرائد الجديد سيأتي ليكون بمثابة ” قاتل رواد السوق “، وخصوصا بعد الأداء المميز الذي حققه في إختبارات الأداء على منصة AnTuTu، وأيضًا بسبب حقيقة أنه سيضم شاشة AMOLED محمية بطبقة Gorilla Glass 6 مدمج فيها مستشعر بصمات الأصابع.

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في الواقع، قد نرى العلامة التجارية الفرعية Redmi تكشف أيضًا عن الهاتف Redmi K20 Pro الذي من شأنه أن يضم مواصفات تقنية أفضل، بما ذلك بطارية 4000mAh التي تدعم الشحن بقوة 27W، والكاميرا الأمامية المنبثقة التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل. سنعرف ما إذا كان هذا صحيحًا يوم الثلاثاء القادم ما لم يقرر المسؤولين التنفيذيين في شركة Redmi الكشف عن المزيد من المواصفات قبل ذلك.