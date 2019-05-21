شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Huawei : الإجراءات الأمريكية لن تؤثر على شركتنا ومستعدون للحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح "رن تشنجفي" مؤسس شركة Huawei اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تقلل من قوة شركته، إذ تحدث إلى وسائل الإعلام الصينية بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تهدف إلى إحباط أعمال شركة Huawei فى الولايات المتحدة.

وأكد رن أن القيود التى تفرضها الولايات المتحدة على منتجات وإمدادات Huawei لن تؤثر على تطبيق تقنية 5G، مؤكدا إن قرار بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية بوقف بيع المكونات والبرامج إلى Huawei لا يعنى الكثير، ولن يؤثر على الشركة.

وأضاف "رن" أن شركة Huawei مستعدة بالفعل للتعامل مع الحظر، إذ قال: "يمكننا صنع رقائق جيدة مثل تلك التى تصنعها الشركات الأمريكية، لكن هذا لا يعنى أننا لن نشترى الرقائق منها".

وأقر مؤسس شركة Huawei بأن الصدام مع الولايات المتحدة كان لا مفر منه نظرًا لاهتمام الشركة بأن تصبح واحدة من الشركات الرائدة عالمياً فى تكنولوجيا 5G .

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وقال: "بالتأكيد لن يتمكن الآخرون من اللحاق بشركة Huawei فى تقنيات الـ 5G لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وأضاف: "فى أعمال الجيل الخامس، تحتل Huawei مكان الصدارة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمقارنة بين الدول، فإننا لا نزال بعيدين عن الولايات المتحدة".

وقال المسئول التنفيذى لشركة Huawei أيضًا أن شركته لن تستثنى الرقائق الأمريكية وأن شركة Huawei ممتنة جدًا للشركات الأمريكية بما فى ذلك شركة IBM متعددة التقنيات.