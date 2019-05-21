شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش متابع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. اعرف إزاى هتأثر عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى الأيام الماضية، مع إعلان البلدين كليهما عن فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع الآخر، لتوجه الولايات المتحدة ضربة أخرى من خلال منع جوجل دعم هواتف هواوى التزاما بقرار الحكومة الامريكية، لكن إذا كنت غير مهتم بهذه الحرب التجارية بين البلدين، فيجب عليك أن تعرف على الأقل تأثير هذه الحرب عليك كما يلى:

ارتفاع سعر الأيفون

حيث من المتوقع زيادة تكلفة هواتف أيفون بقوة خلال الفترة المقبلة فى عدد كبير من الدول حول العالم، إذ تتورط شركة أبل فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ففى 10 مايو الجارى، أعلن مكتب الممثل التجارى الأمريكى أنه يرفع الرسوم الجمركية من 10 ٪ إلى 25 ٪ على ما يقرب من 200 مليار دولار من البضائع المستوردة من الصين، ومع إعلان الولايات المتحدة بعض التشديدات على هواوى ، فمن شأن هذا جعل أبل فى موقف حرج.

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-موبايلك الهواوى راحت عليه

إذ وجهت جوجل ضربة قوية لشركة Huawei الصينية بعد منعها من استخدام تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، إذ تعتمد Huawei على نظام تشغيل أندرويد من جوجل لهواتفها وأجهزة التابلت، إلا أن جوجل قررت وقف ترخيص Huawei مما يعنى أنه لم يعد بإمكانها استخدام تطبيقات مثل Gmail أو خرائط Google على هواتفها.

- الهواتف الصينية ستنتشر

فى الوقت الذى تمتلك فيه الولايات المتحدة شركتين فقط لتصنيع الهواتف الذكية الشهيرة هما أبل وجوجل، نجد أن الصين تضم أكثر من 5 شركات مصنعة للهواتف الذكية، ومع ازاحة كل من هواوى و أبل من الساحة نجد أن الوضع سيخلو أمام العديد من الشركات الصينية الاخرى التى ستدخل مجال المنافسة من أجل الحصول على الحصة السوقية للشركتين.