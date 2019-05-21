انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيسبوك" يعلن دخوله عالم الروبوتات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 05:52 مساءً - كشفت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة "فيسبوك"، الاثنين، النقاب عن ثلاثة مشاريع روبوتية تأمل أن تسهم في حل التحدي المتمثل ببناء أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم "التعلم الآلي" لفهم محيطها ولا تحتاج كمية بيانات هائلة.

وتقول الشركة: "إن أبحاثها في مجال الروبوتات تُستخدم لتعزيز الذكاء الاصطناعى على المستوى الصناعي والأكاديمي".

في المشروع الأول، يطور "فيسبوك" خوارزميات تهدف إلى تقليل مقدار الوقت الذي يستغرقه روبوت ذو ستة أرجل لمعرفة كيفية المشي، حتى لو لم تكن لدى الجهاز معلومات عن بيئته.

وقال روبرتو كالاندرا، باحث بقسم الذكاء الاصطناعي: "الفكرة هي أن نحصل على أداء يمكّن الروبوت، دون أي معرفة مسبقة بالعالم المحيط أو بما يعنيه المشي، من تعلُّم المشي بطريقة طبيعية خلال ساعات قليلة".

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المشروع الثاني الذي يعمل عليه "فيسبوك" هو مساعدة الروبوتات في التعرف على العالم المحيط بها من خلال اللمس، دون إعطاء أي بيانات تدريب محددة.

أما المشروع الثالث، فيساعد الروبوتات على التعلم بسرعة أكبر، من خلال طرح الأسئلة، وهي الطريقة التي يتعلم بها البشر.

وقالت الشركة: "مثل هذه التطورات يمكن أن تكون حاسمة لتسريع تطوير نظم الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إنشاء خوارزمية يمكنها اكتشاف القطط في الصور، فيجب على الروبوتات أن تفهم كيف تبدو القطة، عن طريق البحث في كميات هائلة من البيانات، وهو ما يتطلب توافر البيانات من آلاف الصور، وفي الوقت نفسه تستغرق كثيراً من الوقت".

يُذكر أن فيسبوك تحاول أن تثبت جدارتها كرائد في أبحاث الذكاء الاصطناعي، وهو اللقب الذي تتنافس عليه أيضاً "جوجل" و"آبل".