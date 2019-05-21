شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كلنا بنغلط".. تعرف على قواعد مارك زوكربيرج الـ10 لتحقيق النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل شخص له قواعده الخاصة فى لعبة الحياة، ولعل قواعد الناجحين بالفعل تمثل مجموعة من الإرشادات الغريبة، ولكنها مع ذلك تمكنت من أن تصل بهم إلى قمة النجاح، ومارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك لا يختلف عن ذلك.

وفقا لما ذكره موقع " Richest"، لقد اتبع مارك عشر قواعد خلال فترة حياته المهنية يؤكد بنفسه أنها مفتاح نجاحه، والتى نقدمها لك:

1- ردود الفعل هى أمر مهم.

2- كل شخص يجب أن يرتكب الأخطاء.

3- اقض وقتًا على الأشياء التى تهمك.

4- يمكنك أن تتعلم من الناس من حولك.

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5- وظف فقط أناساً ترى نفسك تعمل لديهم.

6- يجب أن تهتم بمشروعك أكثر من أى شخص آخر.

7- كن أنت التغيير فى العالم.

8- شبكات اتصالك أمر بالغ الأهمية.

9- بناء فريق كبير من الأفراد المتفانية فى عملها.

10- يجب العمل على تقديم أفضل خدمة.