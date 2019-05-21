شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا التقط القمر الصناعى المصرى أول فيديو 4k فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤخرا شركة "سين" البريطانية لتصنيع أنظمة الفيديو أن القمر الصناعى المصرى "EgyptSat-A"، هو أول قمر فى العالم يلتقط فيديو بتقنية 4K فائق الوضوح للكرة الأرضية، حيث أوضحت الشركة البريطانية التى قامت بتصنيع الكاميرات للقمر الصناعى، أن القمر أثبت بنجاح نظام الفيديو فائق الوضوح بدقة 4K فى المدار.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الفيديو يعتبر الأول من نوعه فى العالم الذى يبث بدقة 4K من مركبة فضائية، حيث يظهر فى الفيديو المنشور على موقع الشركة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بدقة عالية.

كيف تعمل كاميرات الـ 4K فى القمر الصناعى:

يمتلك القمر الصناعى المصرى نظام مكون من 6 كاميرات فيديو، اثنتان منها محمولتان ومتنقلتان، إضافة إلى جهاز كمبيوتر يتحكم فى الكاميرات ويعالج الفيديوهات، فيما تعد تقنية الـ 4K تطور يفوق تقنية HD عالية الدقّة وتقنية 3D والـ Full HD، وتتمتع تقنية الـ 4k بدقة عرض جديدة للفيديو تصل إلى 3072 ×4096.

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وتوفر الـ4K دقة فيديو 16 ضعف ما يصل إليه بكسل الـ HD، وجرى تسمية 4K على هذه الدقة لكون البعد الأفقى فيها أقرب لرقم 4000 بكسل، فيما تعبر تقنية الـ 4K عن عدد البكسل الموجودة فى الشاشة، فكلما ازدادت البكسلات، أصبحت الصورة أكثر نقاءً ووضوحاً، وسبب التطوّر والوصول إلى تقنية الـ 4K، هو تقليل حدّة الأطراف والبكسلات الظاهرة فى الصورة والفيديو لتظهر وكأنها حقيقية.