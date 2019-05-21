تكنولوجيا: البحث عن التوازن في شهر رمضان المبارك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر تحقيق التوازن والتأمل من أساسيات وقيم الشهر الفضيل، حيث يسعى العديد منّا إلى البحث عن التوازن بجميع أشكاله خلال شهر رمضان سواء كان توازناً معنوياً نحققه بالتأمل وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء أو توازناً جسدياً من خلال اتباع نظام صحي ينعكس على صحتنا الجسدية التي نحاول بكافة الطرق إبقاءها متوازنة في ظل تغير الروتين المعتاد خلال هذا الشهر الكريم.

ولتشجيع مفهوم التوازن في الشهر المبارك قامت كل من المصورة الإماراتية علا اللوز والمصور السعودي منصور الصوفي بالمشاركة بحملة تسويقية تحمل اسم ”بحثاً عنالتوازن“، وتضم هذه الحملة مجموعة من الصور التي تبرز أمثلة على التوازن المطلوب في شهر رمضان، وذلك من خلال تصوير العديد من اللقطات التي تنقل إما لحظات من التأمل أو لقطات عائلية دافئة إضافة إلى لقطات تتعلق بالنشاط وممارسة الرياضة. وقد عبّر المصوران عن تقديرهم لمفهوم التوازن من خلال هذه المجموعة التصويرية التي تم التقاطها على هاتف iPhone XS لتعكس جميعها رسالةً واحدة وهي ”تحقيق التوازن في شهر رمضان المبارك“.

وللحديث عن مفهوم التوازن تعلق علا اللوز قائلة ”لقد استمتعت بالعمل على هذه المجموعة التصويرية لأنها تعكس مبدأ شخصي أحاول أن أتبعه في كل عام، حيث أسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن خلال شهر رمضان وذلك من خلال الانفراد بذاتي لتغذية الجانب الروحاني والتواصل مع العائلة والأصدقاء والحرص على قضاء وقت مفيد معهم بعيداً عن مؤثرات العالم الخارجي. وأخيراً أُعطي خلال رمضان أهمية كبيرة للجانب الصحي حيث أعمل على مراقبة نظامي الغذائي وساعات النوم وأحافظ على نشاطي الجسدي.“

ومن جهته قال منصور ”شهر رمضان قائم على مبدأ التوازن. للأسف نجد العديد ممن يخالفون قيم شهر رمضان من خلال الإفراط في السهر أو الطعام أو مشاهدة التلفاز، ولذلك فقداستمتعت بالعمل على هذه المجموعة التصويرية حيث تذكرنا بأهمية تحقيق التوزان والتركيز على الأشياء المهمة في كافة أمور حياتنا وخلال هذه الأيام الفضيلة.“

وشاركنا المصوران بمجموعة من الخطوات التصويرية التي اتبعاها للحصول على صور فنية تعكس مفهوم التوازن في مختلف المقاييس، إما من خلال إيصاله بموضوع الصورة أوبموازنة عناصر الصورة بطريقة فنية. ولتحقيق نتائج تصويرية مماثلة يمكنكم اتباع الخطوات التالية باستخدام هاتف iPhone Xs:

١.التخطيط والموقع

يجب على المصور التخطيط لجلسة التصوير الخاصة به، فالخروج إلى المكان مباشرة دون تخطيط لن يعطي نتائج مثالية. فعليك أن تنظر إلى الموضوع الذي ترغب بتصويره واختيار الموقع المناسب الذي يحتوي العناصر التصويرية التي ستساعدك في إخراج الصورة المطلوبة. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تنوي تصوير انعكاسات معينة من الممكن أن تختار مكان يحتوي على تجمعات مائية لتساعدك في التقاط الانعكاس المطلوب على وجه الماء.

٢. التحلي بروح الفريق

يجب على المصور التحلي بروح الفريق حيث يساعد هذا العامل على إنجاز العمل بسرعة وسهولة. وفي حال استخدام أي شخص كجزء من اللقطة يجب على المصور أن ينقل المشهد الذي في مخيلته ويشاركها معه للحصول على النتائج المرجوة.

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٣. استخدام ميزة HDR الذكية

يتيح استخدام هذه التكنولوجيا خلال التصوير إلى الحصول على الإضاءة المناسبة للقطات من خلال الجمع بين درجات السطوع المتباينة في المشهد ودمجها للحصول على الإضاءة المناسبة، وخصوصاً في الصور التي تحتوي على سماء ساطعة. وفي حال كنت تريد التقاط صورة لجسم متحرك يساعد وجود المستشعرات الأسرع وميزة HDR الذكية وانعدام فترة الانتظار في غالق الكاميرا على إيقاف الزمن للحظة والتقاط الصورة بوضوح

٤. تفعيل خاصية Grid

بما أننا نبحث على التوازن في هذه اللقطات فإن ميزة Grid هي الأنسب لتحقيق التوازن المطلوب. حيث تقوم هذه الميزة بتقسيم الشاشة إلى خطوط أفقية و عامودية لمساعدتك على المحافظة على خطوطك مستقيمة بالإضافة إلى التأكد من أن المساحات موزعة بشكل متساو باللقطة.

٥. ضبط التركيز على هاتفك

قم بضبط التركيز على هاتفك من خلال الضغط المطول على الشاشة لإغلاق نقطة التركيز، حيث تساعد هذه الخطوة بالتحكم بمستوى السطوع من خلال رفعه أو خفضه.

٦. تصوير الانعكاسات

كما ذكرنا سابقاً يمكنك الحصول على انعكاسات جميلة من خلال تصوير تجمعات المياه، كما يمكنك أن تعمل على إضافة الماء للتجمعات الموجودة للحصول على الانعكاس المناسب.ويجب أن تحمل الهاتف بشكل أفقي وتقترب كثيراً من تجمع المياه للحصول على انعكاس متوازن والتقاط المشهد الأنسب.

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