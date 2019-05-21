تكنولوجيا: مؤسس هواوي يؤكد إستعداد الشركة بشكل جيد لقيود الإدارة الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار Ren Zhengfei الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هواوي إلى أن الشركة مستعدة جيداً لقرارات وقيود الإدارة الأمريكية التي فرضت على هواوي.

جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة هواوي للتعليق على تطورات الأزمة الراهنة مع الإدارة الأمريكية وما ترتب عليها من حظر الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي وعلى رأسها شركة جوجل، حيث أكد Ren Zhengfei أن شركة هواوي مستعدة جيداً للقيود الأمريكية على الشركة، كما أنه أكد على أن فترة الإعفاء التي تصل إلى 90 يوم لا تمثل شيئاً لشركة هواوي.

ولقد أشار تقرير سابق إلى أن هواوي قامت بالفعل بتخزين مكونات تكفي لفترة تصل إلى 3 أشهر وذلك في إطار إستعداد الشركة لعقوبات محتملة من الإدارة الأمريكية، كما علق على قرار كلاً من كوالكوم وإنتل بالتوقف عن إمداد هواوي بالرقاقات، أن كلا الشركتين سعت لحل هذه الأزمة قبل الإعلان، كما أكد على إمتنان شركة هواوي لجهود الشركات الأمريكية في محاولة رفع الحظر عن هواوي.

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من جانب أخر أكد الرئيس التنفيذي لهواوي على إدراك الشركة لأهمية المكونات التي تحصل عليها من الشركات الأمريكية، كما أشار إلى أن شركة هواوي ستحتاج دائماً إلى الشرائح التي تم تطويرها في الولايات المتحدة، كما أضاف إلى أن الصراع القائم مع الإدارة الأمريكية كان أمر واقع لا يمكن تفاديه.

يذكر أن شركة هواوي لديها في الوقت الحالي فترة إعفاء لمدة 90 يوم يمكن خلالها أن تحصل على تحديث للبرمجيات، بينما تحتاج إلى تصريح من الإدارة الأمريكية في البداية لشراء تكوينات الأجهزة الخاصة بها، إلا أن خدمات الشركة مستمرة بشكل مؤقت في النهاية.

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