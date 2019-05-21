LG تكشف عن رقاقاتها الخاصة للذكاء الإصطناعي من أجل أجهزتها المنزلية الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة LG عن تطويرها لرقاقة الذكاء الإصطناعي الخاصة بها والتي سيتم إستخدامها لجعل أجهزتها المنزلية أكثر ذكاءً. وتقول الشركة الكورية الجنوبية أن الرقاقة الحديدة تحتوي على محرك الشبكة العصبية LG Neural Engine الذي يُمكنها من محاكاة الشبكة العصبية للعقل البشري بشكل أفضل. هذا سيحسن كثيرًا من الطريقة التي تعالج بها خوارزميات التعلم العميق المعلومات، على الأقل وفقا لشركة LG.

تم تصميم رقاقة الذكاء الإصطناعي الجديدة مع محرك الشبكة العصبية LG Neural Engine لإستخدامها في الأجهزة المنزلية المختلفة التابعة لشركة LG، مثل المكانس الكهربائية والروبوتات والثلاجات والغسالات. وتتيح عملية المعالجة داخل الجهاز نفسه لهذا الأخير بالعمل دون إتصال بالإنترنت بينما تحتوي هذه الرقاقة أيضًا على ” منطقة أمان منفصلة ” لتخزين البيانات الشخصية فيها.

تم تصميم رقاقة الذكاء الإصطناعي الجديدة للقيام بمهام المعالجة التي لا تتطلب إجراءات أمنية في المنطقة العامة بينما سيتم معالجة المهام التي تتطلب أمانًا عاليًا في المنطقة الآمنة فقط. يجب أن يمنع هذا من الناحية النظرية كشف البيانات الشخصية أثناء تعرض الأجهزة لمحاولات إختراق خارجية.

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هذه الرقاقة قادرة على التعرف والتمييز بشكل أفضل بين المساحة والموقع والأشياء والمستخدمين من خلال الذكاء البصري. تمكن الذكاء الإصطناعي هذا من التعرف بدقة على خصائص الصوت والضوضاء. عمومًا، قالت شركة LG أنها ستقوم بتضمين رقاقة الذكاء الإصطناعي الجديدة هذه في مكيفات الهواء المستقبلية، والمكانس الكهربائية الروبوتية، والغسالات، وغيرها من الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى.