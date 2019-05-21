الرومات المخصصة للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro ستبدأ قريبًا بشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مرور أسبوع واحد فقط على إطلاقهما، قامت شركة OnePlus للتو بإطلاق الشفرات المصدرية الأساسية ( Kernel Source Code ) للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro. وهذا يعني أنه يمكن للمطورين البدء في العمل على الرومات الخاصة بهم والتي تشمل التعديلات والتغييرات التي يريدونها.

على الرغم من أن OnePlus 7 Pro هو الهاتف الرائد الحقيقي الأول من الشركة نظرًا إلى أنه يأتي مع مواصفات تقنية متقدمة جدًا، إلا أن شركة OnePlus ظلت محافظة على جدورها من خلال توفير الشفرات المصدرية الأساسية لهواتفها الذكية لمواصلة تنشيط مجتمعها. وبطبيعة الحال، سيستغرق ظهور الرومات المخصصة الأولى بعض الوقت لأن الهاتف OnePlus 7 Pro يأتي ببعض الميزات الجديدة على مستوى العتاد والتي من شأنها أن تبطئ العملية برمتها.

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نحن نتحدث هنا عن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، والكاميرا الأمامية المنبثقة، فضلا عن الكاميرات الثلاثة في الخلف. من ناحية أخرى، يمكن للهاتف OnePlus 7 الحصول على الرومات المخصصة بشكل أسرع قليلاً.