فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مرور أسبوع واحد فقط على إطلاقهما، قامت شركة OnePlus للتو بإطلاق الشفرات المصدرية الأساسية ( Kernel Source Code ) للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro. وهذا يعني أنه يمكن للمطورين البدء في العمل على الرومات الخاصة بهم والتي تشمل التعديلات والتغييرات التي يريدونها.
على الرغم من أن OnePlus 7 Pro هو الهاتف الرائد الحقيقي الأول من الشركة نظرًا إلى أنه يأتي مع مواصفات تقنية متقدمة جدًا، إلا أن شركة OnePlus ظلت محافظة على جدورها من خلال توفير الشفرات المصدرية الأساسية لهواتفها الذكية لمواصلة تنشيط مجتمعها. وبطبيعة الحال، سيستغرق ظهور الرومات المخصصة الأولى بعض الوقت لأن الهاتف OnePlus 7 Pro يأتي ببعض الميزات الجديدة على مستوى العتاد والتي من شأنها أن تبطئ العملية برمتها.
نحن نتحدث هنا عن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، والكاميرا الأمامية المنبثقة، فضلا عن الكاميرات الثلاثة في الخلف. من ناحية أخرى، يمكن للهاتف OnePlus 7 الحصول على الرومات المخصصة بشكل أسرع قليلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الرومات المخصصة للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro ستبدأ قريبًا بشق طريقها إلى الويب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.