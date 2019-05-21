الخارجية الأمريكية ترفع الحظر عن Huawei لمدة 90 يومًا، وتستعيد رخصة الأندرويد مؤقتًا

فاطمة أيت طالب - دبي - جميع المؤشرات لا تظهر بأنه سيتم رفع الحظر عن شركة Huawei في أي وقت قريب، ولكن هذا ليس مفاجئًا لأن القرار لا يزال جديدًا. كما ذكرنا في وقت سابق، فقد قامت شركة جوجل بسحب ترخيص الأندرويد من شركة Huawei حيث تم إجبارها على القيام بذلك بموجب أمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في غضون ذلك، قامت وزارة التجارة الأمريكية بتأجيل بعض العقوبات المفروضة على شركة Huawei لنحو 90 يومًا بدءًا من اليوم.

في هذه الفترة، ستتمكن شركة Huawei من شراء السلع الأمريكية الصنع ” من أجل الحفاظ على الشبكات وتوفير التحديثات البرمجية لهواتف Huawei الحالية “، على الأقل وفقا لتقرير من وكالة الأنباء رويترز. ومع ذلك، ” لا تزال الشركة ممنوعة من شراء العتاد والمكونات الأمريكية الصنع لتصنيع منتجات جديدة دون الحصول على المصادقات المطلوبة التي من المحتمل أن يتم رفضها “.

تم تعليق إلغاء ترخيص الأندرويد لمدة 90 يومًا أيضًا، مما يعني أنه لا يزال بإمكان شركة Huawei في الوقت الراهن إصدار تحديثات الأندرويد لأجهزتها الحالية. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإطار الزمني طويلاً بما يكفي لضمان جلب تحديث Android Q لأجهزة Huawei الحالية، ولكن نحن نفترض بأن الشركة الصيية ستبذل قصارى جهدها لجلب هذا الإصدار الجديد من نظام الأندرويد لهواتفها الذكية.

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لا تزال شركة Huawei غير قادرة على إطلاق أي هاتف ذكي جديد غير معتمد من قبل شركة جوجل ليقوم بإستخدام التطبيقات والخدمات الخاصة بها. وبالنسبة للهاتفين Honor 20 و Honor 20 Pro، فهما غير مقصودين بذلك، ونفس الأمر يتعلق بالهاتف Huawei Mate X. ولكن بالنسبة للهواتف الجديدة التي كان من المخطط إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، فيبقى مصيرها غير معروف في الوقت الراهن.

تأجيل الحظر سيكون ساريًا إلى غاية 19 أغسطس، وربما تسهل الولايات المتحدة الأمريكية والصين الأمور على شركة Huawei من خلال إجراء المزيد من المفاوضات التجارية.