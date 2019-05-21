مايكروسوفت تعرض الآن سماعات Surface Headphones اللاسلكية مع خصم قدره 100$

فاطمة أيت طالب - دبي - هل كنت تخطط لشراء سماعات الرأس اللاسلكية Surface Headphones من شركة مايكروسوفت؟ حسنًا، إذا كنت كذلك فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك لأن شركة مايكروسوفت تعرض الآن هذه السماعات الراقية للبيع مع خصم قدره 100 دولار أمريكي. ومن المحتمل أن يكون هذا العرض متوفرًا لفترة زمنية محدودة، لذلك سارع إذا كنت مهتمًا فعلاً بشراء هذه السماعات.

كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن سماعات Surface Headphones في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهي عبارة عن سماعات لاسلكية بالكامل وتمتاز أيضا بتقنية إلغاء الضوضاء القابلة للتعديل مع العلم بأنها تضم حلقة في السماعة اليمنى لتعديل مستويات إلغاء الضواء وحلقة أخرى في السماعة اليسرى لتعديل مستوى الصوت. وعلاوة على ذلك، فهذه السماعات تدعم الأوامر الصوتية بفضل تكاملها مع المساعد الرقمي Cortana.

هذه السماعات تضم أيضًا أزرار للتحكم حساسة للمس لإيقاف الأغاني وتخطيها، كما أنها تأتي مع منفذ USB Type-C يستخدم للشحن علمًا أن هذه السماعات توفر 15 ساعة من الإستخدام بعملية شحن واحدة.

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سماعات Surface Headphones تكلف عادة 350 دولار أمريكي، ولكن شركة مايكروسوفت تعرضها الآن للبيع مقابل 250 دولار أمريكي من خلال متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت. ومن غير المرجح أن يجد أولئك الذين يتطلعون لشراء هذه السماعات صفقة أفضل من هذه في الوقت الراهن.