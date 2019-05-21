تسريب جديد ” يؤكد ” قدوم الجيل المقبل من Xbox إلى معرض الترفيه السنوي E3 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات التي يرجع تاريخها إلى العام الماضي، فقد إقترحت أن شركة مايكروسوفت تعمل بالفعل على الجيل المقبل من جهاز Xbox. وبالنظر إلى أنه يتم الكشف عن الجيل الجديد من Xbox في منتصف دورة الجيل الحالي، فإن هذا لم يكن مفاجئًا حقًا.

الآن في منشور تم نشره على منتديات NeoGAF من قبل مستخدم يدعى Braldyr يدعي أنه متخصص في القطاع، فهو يقول بأنه من الممكن أن يتم الكشف عن الجيل المقبل من Xbox في الشهر المقبل. نشر Braldyr قائمة بالأشياء التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة مايكروسوفت في مؤتمر الترفيه الإلكتروني السنوي E3 2019، وأحد العناصر الموجودة في هذه القائمة هو الجيل المقبل من Xbox.

ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن إمكانية الكشف عن الجيل المقبل من Xbox في معرض الترفيه السنوي E3 2019. في شهر فبراير الماضي، سمعنا أيضًا إشاعة تفيد بأنه قد يتم الكشف عن جهازي Xbox جديدين في معرض E3 2019. واحد منهما يحمل الإسم الرمزي Lockhart، في حين يحمل الآخر الإسم الرمزي Anaconda.

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إذا صدقت الشائعات، يقال بأن واحد من هذين الجهازين سيكون عبارة عن جهاز يقوم بتشغيل الألعاب عبر السحابة. وبالتأكيد، سيستهدف هذا الجهاز اللاعبين الذين لا يمانعون تشغيل الألعاب عبر السحابة بدلاً من تشغيلها محليًا. نظرًا لأن شركة مايكروسوفت قامت بالإعلان عن خدمة بث الألعاب عبر السحابة Project xCloud في العام 2018، فهذا لا يمثل مفاجأة. عمومًا، يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، ولكن يجب أن نكتشف الحقيقة في الأسابيع القليلة القادمة.