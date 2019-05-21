ساعات سامسونج الذكية القديمة ستحصل على ميزات Galaxy Watch Active بفضل تحديث جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى المشاكل التي تعاني منها الأجهزة اليوم هي أنه مع مرور الوقت تصبح أقدم مما يجعل الشركات تتوقف عن دعمها. هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في الحصول على أحدث الميزات، فسوف تحتاج إلى شراء جهاز جديد. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه إذا كنت تملك ساعة ذكية قديمة من سامسونج، فقد لا تحتاج إلى ذلك.

لقد تردد الآن أن شركة سامسونج بصدد إصدار تحديث جديد لبعض الطرازت من ساعاتها الذكية القديمة، وهو التحديث الذي من شأنه أن يجلب ميزات Galaxy Watch Active الحديثة إليها. وكما تعلمون على الأرجح، فقد تم الإعلان عن هذه الساعة الذكية في الأصل في شهر فبراير الماضي، وقد جاءت مع الكثير من الميزات الجديدة، والتي سيتم إحضار بعضها الآن إلى الساعات الذكية الأقدم أيضًا، بما في ذلك Galaxy Watch و Samsung Gear S3 و Samsung Gear Sport.

يتضمن ذلك واجهة One UI الجديدة وبعض التحسينات والميزات الصحية. على سبيل المثال، سيكون هناك تتبع أسرع للتمارين الرياضية من خلال تطبيق Samsung Health، كما أنه سيكون هناك تتبع لتمارين السباحة أيضًا. وعلاوة على ذلك، فسوف تكون هناك كذلك تنبيهات بشأن معدلات ضربات القلب غير الطبيعية، وكذلك تحسين ميزة تتبع النوم.

Advertisements

يقال أيضًا بأن هذا التحديث سيقوم بتحسين عمر البطارية في الساعات الذكية القديمة، ولكننا نفترض أن عمر البطارية سيختلف من مستخدم إلى آخر إعتمادًا على عادات الإستخدام. يجب أن يكون التحديث في طور الإطلاق، لذلك قد يكون من الجيد التحقق مما إذا كان متوفرًا لساعتك الذكية.