كتب زكى القاضى دشنت الهيئة العربية للتصنيع، تحالفا مع عدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة فى صناعة الأتوبيسات الكهربائية، والشركات المصرية المتخصصة فى الأنظمة الذكية الرائدة فى مجال تشغيل وإدارة وسائل النقل بالمدن وفق المواصفات العالمية، وذلك فى إطار مواصلة جهودها لاستثمار نتائج الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين خلال قمة الحزام والطريق الشهر الماضى، وتأكيد زيادة مجالات التعاون المشترك مع الشركات الصينية للاستفادة من تجربتها الصناعية الناجحة. وقال Wu Wei مدير عام شركة وانكسيانج الصينية (إحدى كبرى الشركات الرائدة...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العربية للتصنيع" تقود تحالفا مصريًا صينيًا لتوطين صناعة الأتوبيسات الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.