بشرى سارة لمالكي هواتف هواوي.. أمريكا تتراجع

فيما يمكن اعتباره بشرى سارة لمالكي هواتف هواوي، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية بيانا جديدا، تعلن فيه تخفيف الحظر التجاري المفروض على الشركة الصينية. وبررت الوزارة قرارها المفاجئ برغبتها التقليل من المشكلات، التي قد تواجه عملاء هواوي حول العالم. ومن المقرر حسب بيان الوزارة أن تسمح وزارة التجارة الأمريكية لهواوي بشراء سلع أمريكية الصنع، وتوفير تحديثات البرامج لهواتف هواوي الحالية. لكن القرار لا يشمل فك الحظر عن شراء قطع الغيار، والمكونات الأمريكية، اللازمة لتصنيع أجهزة جديدة، دون الحصول على الموافقات. القرار الجديد يستمر العمل...

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