جوجل تعلن عن الإصدار الثاني من نظارة الواقع المعزز Glass

أعلنت شركة جوجل يوم الاثنين عن إطلاق إصدار جديد من نظارة الواقع المعزز الموجهة لقطاع الأعمال “جلاس” Glass، وهو الإصدار الذي أصبحت معه النظارة منتجًا رسميًا، بدلًا من نموذج أولي للاختبار.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: إن نظارة “جلاس إنتربرايس إيديشن 2” Glass Enterprise Edition 2 سوف تتوفر بسعر 999 دولارًا أمريكيًا، وسوف تُباع مباشرةً للمستهلكين.

وأضافت جوجل أن الإصدار الجديد من نظارة الواقع المعزز تأتي مع معالج جديد، وكاميرا محسنة، ومنفذ “يو إس بي- سي” USB-C لتُشحن بسرعة أكبر، بالإضافة إلى عدد من التحديثات الأخرى.

وتأمل جوجل في أن تجد Glass Enterprise Edition 2 طريقها إلى المستهلكين، وهي تهدف إلى “تلبية الطلب في السوق النامي للأجهزة القابلة للارتداء في بيئات العمل”.

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ولا يختلف تصميم النظارة الجديدة عن التصميم الذي عُرفت به خلال السنوات الماضية، ولكنها أصبحت تضم عتادًا قويًا، بما في ذلك: معالج “سنابدراجون إكس آر1” الذي صُمم لأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وتقول جوجل: إن هذا المعالج سوف يزيد من قدرات النظارة في مجالي الرؤية الحاسوبية، والتعلم الآلي المتقدم.

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ويأتي الجيل الجديد من نظارة الواقع المعزز بإطارات أمان جديدة بالتعاون مع شركة البصريات “سميث أوبتيكس” Smith Optics، بالإضافة إلى بطارية أكبر، كما أنها تعمل بنظام التشغيل أندرويد، مع دعم منصة إدارة الأجهزة المحمولة في قطاع الأعمال.

وكانت جوجل قد أعلنت عن نظارة “جلاس” أول مرة قبل نحو 6 سنوات، ثم أطلقت نسخة المطورين لمدة محدودة في 15 نيسان/ أبريل 2013 بسعر مرتفع قدره 1,500 دولار أمريكي، قبل أن تطلق النظارة للعامة في 15 أيار/ مايو 2014. ولكن لأسباب تتعلق بالخصوصية والفعالية، لم تلقَ النظارة الرواج المأمول.

ولعلاج تلك المشكلات، أعادت جوجل ابتكار النظارة، وجعلتها موجهة لبيئات العمل، مثل الأطباء الجراحين، وعمال المصانع، بالإضافة إلى غيرهم من الحرفيين.

يُشار إلى أن جوجل ليست الوحيدة في سعيها إلى تقديم نظارات الواقع المعزز الموجهة لقطاع الأعمال، إذ تتنافس مع شركات أخرى، أبرزها: مايكروسوفت التي أطلقت حتى الآن جيلين من نظارة “هولولنز” HoloLens، التي تتمتع بقدرات أفضل.