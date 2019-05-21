جوجل تتفوق على أطباء الأشعة في الكشف عن سرطان الرئة

ابتكر باحثو الذكاء الاصطناعي في شركة جوجل العاملون مع مستشفى Northwestern Medicine نموذجًا للذكاء الاصطناعي قادرًا على اكتشاف سرطان الرئة من خلال الاختبارات بشكل أفضل من أخصائيي الأشعة البشريين بمتوسط ​​ثماني سنوات من الخبرة.

واكتشف النموذج – عند تحليل أشعة مقطعية واحدة – السرطان في المتوسط بنسبة 5 في المئة ​​أكثر من مجموعة مكونة من ستة خبراء بشريين، وكان من المرجح أن يقلل الإيجابيات الخاطئة بنسبة 11 في المئة.

وحقق الخبراء البشريون والذكاء الاصطناعي نتائج مماثلة عندما تمكن علماء الأشعة من مشاهدة الأشعة المقطعية السابقة.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الرئة يُعد أحد أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة من بين جميع أنواع السرطان في جميع أنحاء العالم، إذ يزهق حياة أكثر من 1.7 مليون شخص في السنة – أكثر من سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم مجتمعين.

وتنبع المشكلة من أن غالبية أنواع السرطان لا يتم اكتشافها إلا في مراحل لاحقة، عندما تكون التدخلات الجراحية أقل نجاحًا، لكن جوجل مصممة على تغيير ذلك عبر النموذج الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ تأمل في جعل التنبؤ بسرطان الرئة أكثر دقة وسهولة.

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وتمكن النموذج – عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بخطر الإصابة بالسرطان بعد الفحص بسنتين – من العثور على السرطان بنسبة 9.5 في المئة بالمقارنة مع أداء أخصائي الأشعة.

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ووفقًا لتفاصيل الأبحاث المنشورة في مجلة Nature Medicine، فقد استخدمت جوجل نموذجًا للتعلم العميق للتنبؤ فيما إذا كان المريض مصابًا بسرطان الرئة، ودرجة خطر الإصابة بسرطان الرئة، وتحديد موقع الأنسجة الخبيثة في الرئتين.

ومن المفترض أن تتيح جوجل النموذج من خلال واجهة برمجة تطبيقات Google Cloud Healthcare، حيث تواصل عملاقة البحث إجراء تجارب واختبارات إضافية مع المنظمات الشريكة.

ويستخدم نظام الذكاء الاصطناعي التعلم الحجمي ثلاثي الأبعاد لتحليل التشريح الكامل لفحص الصدر بالأشعة المقطعية، بالإضافة إلى البقع التي تستند إلى تقنيات الكشف عن الكائنات التي تحدد المناطق التي بها آفات خبيثة.

ودربت جوجل هذا النموذج باستخدام أكثر من 42 ألف صورة فحص بالأشعة المقطعية مأخوذة من حوالي 15 ألف مريض، 578 منهم أصيبوا بالسرطان في غضون عام، ثم تم التحقق من صحة النتائج مع مجموعات البيانات من مستشفى Northwestern Medicine.

يُذكر أن التعلم العميق هو السبب وراء تقدم جوجل في تشخيص اعتلال الشبكية السكري من خلال فحص العين، كما يُمكن لنظام الشركة للذكاء الاصطناعي DeepMind أن يوصي بخط العلاج المناسب لما يصل إلى 50 مرضًا من أمراض العيون بدقة 94 في المئة.