شاومي تعلن عن زيادة إيراداتها بنسبة 27% خلال الربع الأول من…

سجلت شركة الهواتف الذكية الصينية شاومي إيرادات فصلية أفضل من المتوقع يوم الاثنين، ويعزى ذلك جزئيًا إلى نمو مطرد في المبيعات خارج سوقها المحلية.

وتشير النتائج إلى أن توسع شاومي في الخارج والتركيز على أسواق مثل: الهند، وأوروبا، يؤتي ثماره؛ لأن سوق الهواتف الذكية في السوق الصيني – الذي يعد الأكبر في العالم – يشهد تباطؤًا.

وارتفعت إيرادات شاومي بنسبة 27% في الربع المنتهي في شهر آذار/ مارس الماضي إلى 43.8 مليار يوان (6.3 مليار دولار)، متجاوزةً متوسط التقديرات البالغ مقدارها 42.109 مليار يوان في استطلاع للمحللين.

وتحصل شاومي على معظم إيراداتها عن طريق بيع الهواتف المحمولة، ولكنها تجني أيضًا أموالًا من بيع الإعلانات عبر الإنترنت، وأنواع أخرى من الأجهزة الاستهلاكية. وارتفع الدخل في الربع الأول إلى 2.1 مليار يوان، مقابل 1.7 مليار في العام الماضي.

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وبحسب بيانات شركة أبحاث السوق “كاونتر بوينت ريسرتش” Counterpoint Research، انخفض إجمالي سوق الهواتف الذكية في الصين بنسبة 7% على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2019. وأظهرت الدراسة نفسها أن حصة شاومي من سوق الهواتف الذكية المحلية تقلصت بنسبة 21% خلال المدة ذاتها، في حين حققت الشركات المنافسة: أوبو، وفيفو، وهواوي، مكاسب قوية.

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وحاولت شاومي تعويض التباطؤ في الداخل عن طريق التوسع في الخارج بقوة. ولا تزال الشركة تحتل المركز الأول في مجال بيع الهواتف في الهند، وقد نمت بصورة مطردة في أوروبا بعد إطلاق هواتفها في جميع أنحاء القارة خلال عام 2018.