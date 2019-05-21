أمريكا تخفف الحظر المفروض على هواوي مؤقتًا

خففت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين بعض القيود التجارية التي فُرضت الأسبوع الماضي على شركة هواوي الصينية، وهي خطوة تهدف إلى التقليل من المشكلات التي قد تواجه عملاء شركة الاتصالات حول العالم.

وستسمح وزارة التجارة الأمريكية لشركة هواوي بشراء سلع أمريكية الصنع من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات البرامج لهواتف هواوي الحالية. ومع ذلك؛ لا تزال الشركة ممنوعة من شراء قطع الغيار والمكونات الأمريكية لتصنيع منتجات جديدة دون الحصول على موافقات الترخيص، التي من المحتمل أن تُرفض.

وقال وزير التجارة الأمريكي (ويلبر روس) في بيان: إن الغرض من التفويض الجديد هو إعطاء مزودي الاتصالات الذين يعتمدون على معدات هواوي بعض الوقت لإجراء ترتيبات أخرى.

ويشير الترخيص، الذي يسري لمدة 90 يومًا فقط، إلى أن التغييرات في سلسلة التوريد من هواوي قد تكون لها عواقب فورية بعيدة المدى وغير مقصودة على عملائها.

ويُعتقد أن الهدف من هذا التخفيف هو الحيلولة دون تعطل أنظمة الإنترنت والحاسوب. وقالت وزارة التجارة: إنها ستقيم ما إذا كان سيتم تمديد الإعفاءات لأكثر من 90 يومًا.

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وفي يوم الخميس الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة هواوي و 68 كيانًا إلى قائمة تصدير سوداء تجعل من المستحيل تقريبًا على الشركة الصينية شراء البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة. وتعد الشركات المدرجة في القائمة متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي، أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

يُذكر أن الترخيص الذي أعلنت عنه وزارة التجارة الأمريكية يمسح أيضًا بالإفصاح عن الثغرات الأمنية، كما يسمح لشركة هواوي بالمشاركة في تطوير معايير شبكات الجيل الخامس المستقبلية.

وأفادت وكالة بلومبرج يوم الاثنين بأن شركات صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية: إنتل، وكوالكوم، وبرودكوم، أوقفت تعاملاتها مع شركة هواوي. ومن بين المشتريات التي بلغت قيمتها 70 مليار دولار أمريكي في عام 2018، فإن 11 مليار منها كانت من هذه الشركات الثلاث.