شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق منتدى تابع لهاكرز متخصصين فى سرقة بيانات وحسابات مستخدمى الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدونة أمنية عن اختراق منتدى مخصص لمساعدة المجرمين على سرقة المعلومات الشخصية، مما يثبت أن أمهر الهاكرز يمكن خداعهم وسرقتهم بسهولة.

وفقًا لتقرير صادر عن مدونة KrebsOnSecurity الأمنية المتخصصة فى الكشف عن الاختراقات، تم اختراق منتدى OGusers ، الذى يتردد عليه مجرمو الإنترنت المتخصصون فى سرقة حسابات المستخدمين وأرقام هواتفهم، من قبل مجموعة منافسة سربت عناوين البريد الإلكترونى وكلمات المرور وحتى الرسائل الخاصة بنحو 113 ألف مستخدم.

فى بيان صادر عن المجموعة المنافسة، التى يطلق عليها اسم RaidForums ، والمتخصصة فى سرقة حسابات وسائل التواصل الاجتماعى وأرقام الهواتف، كشف المسئول عن أن المحو المفاجئ للرسائل الخاصة على OGusers كان بسبب هجوم ضار على الموقع، وليس بسبب عطل فنى كما أعلن.

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وقال رئيس مجموعة RaidForums: "فى 12 مايو 2019 ، تم اختراق المنتدى ogusers وتأثر 112,988 مستخدمًا، ولقد نجحت فى سرقة البيانات من قاعدة البيانات وملفات مصدر موقع الويب الخاصة بهم، وعلى أى حال أقر مالك الموقع بتلف البيانات، ولكنه ليس خرقًا لذلك أعتقد أننى أول من أخبرك بالحقيقة.

تشير KrebsOnSecurity إلى أن هذا البيان تسبب فى حدوث فوضى داخل OGusers، حيث أبلغ المستخدمون عن تلقى رسائل بريد إلكترونى مخادعة، كما أعربوا عن قلقهم من أن تؤدى عملية اختراق البيانات إلى اهتمام غير مرغوب فيه من قبل جهات تطبيق القانون".