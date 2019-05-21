شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأمريكية تحذر من إمكانية وصول الصين لبيانات "الطائرات بدون طيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اليوم وزارة الأمن الداخلى الأمريكية تحذيرا من أن الطائرات صينية الصنع قد ترسل معلومات الطيران إلى الشركات المصنعة لها، والتى يمكن مشاركتها مع أطراف ثالثة، ووفقًا لشبكة CNN، يحذر التنبيه الشركات والمؤسسات من أن الحكومة الأمريكية لديها "مخاوف قوية بشأن أى منتج تكنولوجى يأخذ البيانات الأمريكية إلى أراضى دولة استبدادية تسمح لأجهزة استخباراتها بالوصول دون قيود إلى تلك البيانات."

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيقال إن التنبيه يحذر المنظمات المشاركة فى الأمن القومى والوظائف الحساسة من أنها يجب أن تكون "يقظة بشكل خاص لأنها قد تكون أكثر عرضة للتجسس"، وإذا كان للتنبيه أى ميزة، فقد يكون ذلك خطيرًا ، كما هو الحال فى الولايات المتحدة ، يتم استخدام الطائرات بدون طيار فى كل شيء بدءًا من تطبيق القانون إلى مهام الاستجابة الأولى والأمور الطبية.

Advertisements

ولا يتضمن التنبيه قائمة بأسماء الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار، ولكن كما تشير شبكة CNN ، فإن حوالى 80 فى المائة من الطائرات بدون طيار فى الولايات المتحدة وكندا تأتى من شركة DJI ، التى يقع مقرها الرئيسى فى Shenzhen فى الصين، ووفقًا لوكالة رويترز ، قال دى جى آى "لقد تم التحقق من أمن تكنولوجيتنا بشكل مستقل من قبل الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية الرائدة."

وقالت الشركة أيضًا إنها تمنح عملائها سيطرة كاملة وكاملة على كيفية جمع البيانات وتخزينها ونقلها، وبالنسبة للعمليات الحكومية وغيرها من العمليات الهامة، تقدم DJI أيضًا طائرات بدون طيار لا تنقل البيانات مرة أخرى إلى الشركة أو عبر الإنترنت، فيما يأتى هذا التنبيه، الذى أصدرته وكالة الأمن السيبرانى والبنية التحتية الأمنية التابعة لوزارة الأمن الداخلى، بعد أقل من أسبوع من توقيع الرئيس ترامب على أمر تنفيذى يحظر بيع واستخدام معدات الاتصالات التى تشكل خطراً "غير مقبول" على الأمن القومى.

بينما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من أن شركات مثل Huawei و ZTE قد تستخدم البنية التحتية لتسهيل المراقبة، لم يكن هناك أى دليل علنى على أن شركة Huawei قد شاركت فى تجسس الحكومة الصينية، وبالمثل ، لم نر أى إشارة إلى أن مصنعى الطائرات الصينية بدون طيار قد شاركوا بيانات الطائرات بدون طيار أو استخدموها بأى طريقة مرفوضة.