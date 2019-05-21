شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يتوقعون عواقب "كارثية" لارتفاع مستوى سطح البحر لأكثر من 2 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فريق من العلماء الدوليين تحذيرا قويا حول مستقبل الأرض إذا استمرت مستويات سطح البحر فى الارتفاع، حيث إنه إذا استمر التغير المناخى فى رفع مستويات سطح البحر لأكثر من 2متر، فإن العواقب ستكون "كارثية" حسب هؤلاء الخبراء.

وبحسب موقع metro البريطانى، فيمكن أن يؤدى هذا الارتفاع إلى خسارة 1.79 مليون كيلومتر مربع من الأراضى، بما فى ذلك المناطق الهامة لإنتاج الغذاء، فضلا عن التشريد المحتمل لما يصل إلى 187 مليون شخص، حيث تعتمد الطرق التقليدية للتنبؤ بارتفاع مستوى سطح البحر من ذوبان الصفائح الجليدية فى جرينلاند والقطب الجنوبى على النمذجة الرقمية.

ولا تزال هذه التوقعات صعبة بسبب استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتطور الغطاء الجليدى فى جرينلاند والقطب الجنوبى، لا سيما استجابة لتغير المناخ، وقد استخدم فريق من الباحثين الدوليين أسلوبًا يسمى حكم الخبراء المنظم ليسأل 22 خبيرًا فى الغطاء الجليدى عن تقدير النطاقات المعقولة لارتفاع مستوى سطح البحر فى المستقبل، وطلبوا منهم النظر فى الانصهار المتوقع لكل من الصفائح الجليدية فى جرينلاند وغرب القطب الجنوبى وشرق أنتاركتيكا فى ظل سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة العالمية المنخفضة والمرتفعة فى المستقبل.

وتشير النتائج إلى أن المجتمعات الساحلية لا ينبغى أن تستبعد احتمال ارتفاع مستوى سطح البحر فى القرن الحادى والعشرين بعد مترين عند تطوير استراتيجيات التكيف.