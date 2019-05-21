تكنولوجيا: رصد شاشة LG UltraFine في متجر ابل بسعر 699 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت شاشة LG المميزة بحجم 23.7 إنش والتي تعرف بشاشة LG UltraFine في متجر ابل مؤخراً دون إعلان رسمي من الشركة عن توفر الشاشة، حيث تأتي الشاشة بسعر 699 دولار في متجر ابل.

إختيار جديد من شاشات LG يتوفر الآن للمستخدمين في متاجر ابل، حيث رصدت شاشة LG UltraFine المميزة بحجم 23.7 إنش، بعد إختفاء شاشة LG 4K UltraFine من متجر ابل وأيضاً عدم توفر 5K UltraFine في متجر ابل.

وتتوفر شاشة LG UltraFine التي لم يعلن عنها حتى الآن بشكل رسمي بسعر 699 دولارفي متجر ابل، وهو نفس مستوى التسعير المميز لشاشة 4K LG UltraFine بحجم 21 إنش.

ويشير التقرير الذي جاء بتفاصيل الشاشة الجديدة أن هذا الإصدار من شاشة LG UltraFine يتوفر بحجم 23.7 إنش وبدقة عرض 3360 في 1890 بيكسل، مع كثافة عرض 162 بيكسل لكل إنش، لذا مع كثافة العرض المنخفضة لا تأتي هذه الشاشة في مستوى شاشات Retina.

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كما أشار موقع 9to5Mac إلى أن بعض التسريبات الأخرى التي رصدت حول الشاشة تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بدقة 3840 في 2160 إنش، أي دقة عرض 4K، أيضاً يحاكي تصميم هذا الإصدار شاشة LG UltraFine 4K في التصميم الخارجي بشكل خاص، إلا أن هذا الإصدار يأتي بمنفذ Thunderbolt 3 إضافي في الجهة الخلفية للشاشة.

ومن المقرر وفقاً لهذه المواصفات أن تضم شاشة LG UltraFine عدد 2من منافذ Thunderbolt 3، مع 3 من منافذ USB-C، على أن تتوافق الشاشة في العمل مع جميع أجهزة حاسب Mac، وأيضاً أجهزة iPad Pro للعام 2018.

يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط ابل للإعلان شاشة جديدة مميزة بأعلى جودة عرض خلال فعاليات مؤتمر المطوريين WWDC الذي يعقد في 3 من يونيو، كما تكشف الشركة النقاب عن جهاز Mac Pro جديد.

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