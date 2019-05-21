فضيحة جديدة لفيس بوك.. تسريب بيانات المشاهير على إنستجرام

كتب مؤنس حواس
فضيحة جديدة أحاطت بشبكة فيس بوك، لكنها هذه المرة تتعلق بأحد منتجات الشبكة العملاقة، حيث تعرض تطبيق إنستجرام لكارثة كبرى بتسريب بيانات عشرات الملايين من بينها ملايين الحسابات الخاصة بالمشاهير من فنانين ومؤثرين.
وبحسب موقع TechCrunch الأمريكى فإن قاعدة بيانات كبيرة تم العثور عليها على شبكة الإنترنت، تضم بيانات 49 مليون حساب مختلف، وهو العدد الذى يزداد كل ساعة، حيث تم العثور على قاعدة البيانات، مرفوعة عبر خدمات أمازون السحابية دون كلمة مرور، الأمر الذى يعنى أن شخصا يستطيع الوصول إليها ورؤية البيانات، لكن لم يعرف صاحبها حتى...
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