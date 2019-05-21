شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية تكساس الأمريكية تحظر كاميرات الضوء الأحمر بإشارات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تصبح "تكساس" الولاية الحادية عشرة فى الولايات المتحدة التى تحظر استخدام كاميرات الضوء الأحمر، حيث ذكرت صحيفة دالاس نيوز أن مجلس شيوخ الولاية أقر مشروع قانون يحظر الأجهزة المصممة للقبض على السائقين وهم يتسللون عبر الأضواء الحمراء فى إشارات المرور بأغلبية 23 صوتًا مقابل 8 أصوات فى الأسبوع الماضى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فينتظر الآن هذا المشروع توقيع الحاكم الجمهورى "جريج أبوت"، الذى من المتوقع أن يوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا، حيث قام أبوت بحملة للتخلى عن الكاميرات العام الماضى أثناء ترشيحه لإعادة انتخابه.

ومن الناحية النظرية، تم تصميم كاميرات الضوء الأحمر لمنع الناس من اختراق إشارات المرور، ولتحقيق ذلك، تقوم الكاميرات بتحديد السائق الذى يشير بينما تكون الإشارة حمراء، ويقوم بالتعرف على لوحة الترخيص الخاصة به وإرسال رسالة بالبريد الإلكترونى إليه.

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لكن من الناحية العملية، فإن النتائج ليست جيدة بشكل كبير، فبينما تقوم الكاميرات بعمل لائق لمنع حدوث بعض الأعطال، مثل السيارات التى يتم التقاطها عند تقاطع طرق، لكن مع ذلك، فإنها غالبا ما تؤدى إلى أنواع أخرى من المشاكل، حيث وجدت عدد من الدراسات أن الكاميرات تؤدى إلى زيادة الاصطدامات الخلفية.

وبينما تقدم كاميرات الضوء الأحمر مزايا أمان غامضة وقابلة للنقاش، إلا أنها أثبتت أنها مفيدة للمدن التى تستخدمها، فيما تتوقع تكساس أن تخسر ما بين 22 و28 مليون دولار من العائدات على مدار العامين المقبلين من إنهاء برنامج كاميرا الضوء الأحمر.