طريقة سهلة لمعرفة الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة

ويمكن من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق كل دولة الحصول على معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط الأخرى المطلوب توافرها في المسافر.
وقد تتيح دولة ما لحاملي جنسية أخرى دخولها بدون تأشيرة، أو يمكن أن تمنح التأشيرة في المطار، أو يتوجب التقدم للحصول عليها عبر البعثات الدبلوماسية، وفي أسوأ الأحوال يمكن لدولة ما أن تحظر دخول حاملي جنسيات دول أخرى كما هو الحال في حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
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