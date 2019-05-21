علوم وتكنولوجيا

طريقة سهلة لمعرفة الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ويتيح موقع markuslerner.com/travelscope اختيار أي دولة في العالم، ليظهر مباشرة قائمة البلدان التي يمكن لحاملي جنسية تلك الدولة الدخول إليها بدون تأشيرة، أو تلك التي يمكن الحصول على تأشيرتها في المطار.

ويمكن من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق كل دولة الحصول على معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط الأخرى المطلوب توافرها في المسافر.

وقد تتيح دولة ما لحاملي جنسية أخرى دخولها بدون تأشيرة، أو يمكن أن تمنح التأشيرة في المطار، أو يتوجب التقدم للحصول عليها عبر البعثات الدبلوماسية، وفي أسوأ الأحوال يمكن لدولة ما أن تحظر دخول حاملي جنسيات دول أخرى كما هو الحال في حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة سهلة لمعرفة الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا